Денвер, США, , 08:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающий Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар. У «Нэшвилла» отличился российский форвард Яков Тренин.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 7 мая.

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