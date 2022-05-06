Денвер, США, 6 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающий Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар. У «Нэшвилла» отличился российский форвард Яков Тренин.

Таким образом, «Колорадо» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 7 мая.