Ростов-на-Дону, , 08:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявили о завершении капитального ремонта гидротехнического сооружения №33 на Низовом (Северном) водохранилище. Об этом написал в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Северное водохранилище телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

«В процессе работ были демонтированы три старых глубинных шарнирных затвора и установлены новые. Водопропускные трубы ГТС очистили от иловых отложений», — уточнил он фронт работ.

С февраля по апрель уровень воды в Северном водохранилище был снижен. В настоящее время этот показатель в пределах нормы.

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