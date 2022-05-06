Москва, , 08:31 — REGNUM Перед празднованием Дня Победы мошенники часто делают попытки обмана жителей РФ под видом организаций, которые занимаются сбором пожертвований для помощи ветеранам. Об этом 6 мая рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Как отметил в беседе с RT Соловьёв, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд правил.

«Для соблюдения всех правил и прозрачности благотворительной деятельности необходимо настаивать на составлении договора пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что такого рода договор заключается в простой письменной форме, позволяющей достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя.

При этом юрист обратил внимание на то, что стоит тщательным образом проверять данные о собирающих пожертвования для ветеранов людях.

«На деле оказывается, что опыта работы в сфере благотворительности у организаторов таких сборов нет, как и организационно-правовой формы деятельности, нет сайта с рассказом о своей деятельности и именами жертвователей и ветеранов», — пояснил он.

Кроме того, Соловьёв подчеркнул, что в случае, когда деньги на такого рода цели собираются физическим лицом на свою банковскую карту, это является первым и самым главным аргументом в пользу того, что эти средства не дойдут до ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую схему обмана людей стали использовать мошенники в Японии, спекулируя на ситуации вокруг Украины.