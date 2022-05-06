Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Действия США, в том числе антироссийские санкции, провоцируют мировой продовольственный кризис. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 5 мая, его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Посол прокомментировал обвинения Госдепартамента в адрес России о том, что якобы спецоперация на Украине — главный фактор обострения проблем с продовольствием в мире. В США, заявил он, снова передёргивают и не хотят признавать влияние своих ошибок в макроэкономической, энергетической и климатической политике.

«Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров», — отметил Антонов.

В этой связи он напомнил об отключении ряда российских банков от системы банковских расчётов SWIFT и санкциях, затронувших транспортный сектор.

Обвинения в том, что Россия провоцирует надвигающийся продовольственный кризис, крайне деструктивны. Россия даже в неблагоприятных внешних условиях будет выполнять свои обязательства по поставкам сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей. Ситуация была бы иной без искусственных препон, которые создают отдельные государства, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов также заявил, что представители американских властей неприкрыто передергивают заявления Москвы по российской ядерной политике.

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