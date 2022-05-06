Вашингтон, 6 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Действия США, в том числе антироссийские санкции, провоцируют мировой продовольственный кризис. Об этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 5 мая, его слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Посол прокомментировал обвинения Госдепартамента в адрес России о том, что якобы спецоперация на Украине — главный фактор обострения проблем с продовольствием в мире. В США, заявил он, снова передёргивают и не хотят признавать влияние своих ошибок в макроэкономической, энергетической и климатической политике.

«Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на её возможностях осуществлять экспорт различных товаров», — отметил Антонов.

В этой связи он напомнил об отключении ряда российских банков от системы банковских расчётов SWIFT и санкциях, затронувших транспортный сектор.

Обвинения в том, что Россия провоцирует надвигающийся продовольственный кризис, крайне деструктивны. Россия даже в неблагоприятных внешних условиях будет выполнять свои обязательства по поставкам сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей. Ситуация была бы иной без искусственных препон, которые создают отдельные государства, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов также заявил, что представители американских властей неприкрыто передергивают, говоря о заявлениях Москвы по российской ядерной политике.

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