Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбурге на учебной площадке крупнейшего вуза региона (Оренбургского госуниверситета) открылся опорный пункт Национального киберполигона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кибератака Teknoblog.com

Воспользоваться инфраструктурой опорного центра смогут специалисты по кибербезопасности органов власти и региональных компаний, преподаватели вузов, а также сами студенты, как из Оренбуржья, так и из других регионов Приволжского федерального округа. На базе нового центра уже прошли первые учения по информационной безопасности. На тренировках отражаются реалистичные кибератаки. При этом инфраструктура организаций не подвергается опасности.

Министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин назвал создание киберполигона в ОГУ важным событием для всего IT-сообщества. »Наши студенты смогут участвовать в тренировках, где будут выявлять и отражать автоматизированные атаки на объекты критической инфраструктуры. Каждый профильный выпускник будет подготовлен практически, что является существенным преимуществом при трудоустройстве», — сказал он.

Стоит отметить, что сейчас в России действует семь опорных и один образовательный центр. До 2024 года количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах планируют увеличить до 15 площадок. Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».