Нью-Йорк, США, , 08:28 — REGNUM Надежду на продолжение эвакуации мирных граждан из районов активных боевых действий на Украине выразил постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти, в ходе своего выступления 5 мая на заседании Совета Безопасности международной организации по Украине.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Индийский дипломат приветствовал визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву и Киев и переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с руководством Украины. Тирумурти отметил, что эвакуация мирных граждан с территории прохождения активных боевых действий является первоочередной задачей.

Представитель Индии высоко оценил усилия ООН по эвакуации гражданских лиц с территории Мариуполя и выразил надежду, что они будут распространены и на другие территории.

Тирумурти напомнил, что Индия с самого начала событий на Украине призывала к дипломатическому пути решения конфликта и к полному прекращению огня. По словам индийского дипломата, украинский кризис оказывает дестабилизирующее влияние в региональном и в мировом масштабе.

«Цены на нефть растут, наблюдается нехватка продовольствия, зерна и удобрений. Он оказывает несоразмерное влияние на развивающиеся страны», — отметил Тирумурти.

Постпред Индии при ООН указал, что его страна всегда будет оставаться на стороне мира и поэтому полагает, что в данном конфликте не будет победителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва регулярно открывала и открывает гуманитарные коридоры с завода «Азовсталь» на Украине без подсказок со стороны ООН и Киева.

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