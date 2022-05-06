Москва, 6 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск от компании «ОТЭКО-Портсервис» из Калининграда. Ответчиками в споре на 21 млрд рублей выступают АО «Талдинская горная компания» и ее швейцарский трейдер Kaproben Handels AG. Заседание пока не назначено и дело ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Исковое заявление было подано 4 мая 2022 года. Сумма претензий составляет 21 085 110 000 рублей. Детали пока не сообщались.

Из открытых источников известно, что между Kaproben Handels AG и ООО «ОТЭКО-Портсервис» в 2019 году был заключен договор об услугах экспедирования, перевалки, хранения каменных углей, которые идут на экспорт. Он должен был действовать до конца 2023 года, но позднее трейдер отказался от контракта, что стало причиной судебного спора, дошедшего до Верховного суда России. Суд поддержал трейдера на том этапе.

Возможно, новый спор касается того же контракта.