Усть-Канский район, Алтай, 6 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай перед судом предстанет 47-летний местный житель по обвинению в истязании собственной дочери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, с августа по декабрь 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал 14-летнюю девочку, хватая за волосы и ударяя головой о стену.

«Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала его требований и не выполнила их», — отметили в управлении.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый признал свою вину, объяснив свою агрессию неумением контролировать себя после принятия алкоголя. В настоящее время семья находится под контролем со стороны органов профилактики.