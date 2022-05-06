Токио, 6 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено поддержать перевод базисных отраслей производства промышленных материалов на технологии с полным прекращением выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году, для чего создаёт фонд в размере 2 трлн иен ($15,4 млрд). Об этом со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности страны 6 мая сообщает телеканал NHK.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

По оценкам ведомства, производящим сталь, цемент, химическую продукцию, бумагу и другие основные материалы компаниям для полного прекращения выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году потребуется 24 трлн иен (почти $185 млрд). Чтобы соответствовать амбициозным планам правительства, им потребуется провести масштабные исследования и кардинальное переоборудование производства.

Из фонда правительства, в частности, будет оказываться поддержка последовательному переводу с использования угля на сжигание экологически чистого водорода сталелитейной промышленности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии выделит 370 млрд иен (около $3,4 млрд) на развитие водородной энергетики.

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