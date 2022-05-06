Донецк, 6 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Утром 6 мая вооружённые формирования Украины ведут обстрел города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

«Украинские боевики с утра ведут обстрел Ясиноватой из 122-мм артиллерии и РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении штаба.

Жителям города советуют беречь себя и родных, постараться не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежища.