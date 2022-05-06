Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Пентагон не исключает того, что в Юго-Восточной Азии могут быть размещены американские войска для противодействия Китаю. Об этом заявила министр армии (Сухопутных войск) США Кристин Уормут 5 мая в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, Сухопутные войска вызывают доверие в плане боеготовности и способны сдерживать Китай, поэтому их размещение в регионе «должно быть полезным». Уормут напомнила, что США проводят регулярные учения с Филиппинами. Кроме того, как напомнила министр, Вашингтон имеет «очень тесные отношения» с Австралией.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая японская газета Nikkei, со ссылкой на документы американского Конгресса, распространила информацию о том, что Пентагон запросил более $1 млрд на пять лет для укрепления систему складов передового базирования, чтобы обезопасить свой контингент в зоне Восточной Азии в случае конфликта с Китаем.

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