Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по конституционной реформе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Голосование назначено на 5 июня. В указе приведён вопрос, на который предстоит отвечать казахстанским гражданам:

«Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?»

Стоит отметить, в первоначальной версии законопроекта «О республиканском референдуме» было положение, по которому нельзя изменять статус первого президента республики — Нурсултана Назарбаева. В ходе рассмотрения в парламенте этот пункт убрали. Токаев утвердил эти изменения.