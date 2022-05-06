Уфа, 6 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Действие нормы о штрафах за нарушение масочного режима намерены отменить в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли в первом чтении законопроект «О признании утратившей силу статьи 13.19 Кодекса Башкирии об административных правонарушениях».

Этой статьей предусмотрена ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов Башкирии, которые были приняты для противодействия распространению коронавируса.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о соблюдении социальной дистанции и масочного режима во время действия режима повышенной готовности.

Данная норма была установлена в республике практически в начале пандемии.

«Она была необходима для того, чтобы помешать стремительному распространению вируса. Тогда у нас было мало информации о новом коронавирусе, а вакцин не было вообще. Масштаб проблемы, к сожалению, осознавали не все. Штрафы побудили часть граждан к более ответственному поведению по отношению к себе и окружающим. Со временем аналогичная норма была установлена федеральным законодательством, и необходимость в республиканской норме отпала. Чтобы не создавать излишнее административное давление на граждан и бизнес, предлагаем соответствующую статью КоАП республики упразднить», — пояснил председателя госсобрания региона Константин Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на федеральном уровне административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении на территории режима повышенной готовности предусмотрена статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.