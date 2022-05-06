Москва, 6 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Европейское единство терпит крах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза, в частности, принято решение об отмене принципа солидарного принятия важнейших решений, то есть предлагается отказаться от права вето членов ЕС.

Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы, их государства окончательно потеряют суверенитет, указал Володин.

«Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения?» — задает вопрос спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформой предлагается наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. Сейчас эти вопросы находятся в ведении национальных правительств.

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