Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 6 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации жителей Донбасса в Россию прибыли более 1,1 млн человек. В Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев.