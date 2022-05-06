Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 6 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации жителей Донбасса в Россию прибыли более 1,1 млн человек. В Ростовской области и ряде других регионов России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев.