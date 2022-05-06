Москва, , 08:22 — REGNUM В России экспортная пошлина на пшеницу повысилась до $120,1 за тонну, сообщили 6 мая в Минсельхозе.

Пшеница Hans

Отмечается, что пошлина на ячмень также выросла и составляет $73,5 за тонну, на кукурузу — $58,3 за тонну.

В министерстве подчеркнули, что размер пошлин был рассчитан на основе индикативных цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что таможня должна обеспечить беспрепятственное поступление товаров первой необходимости в Россию.

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