Вашингтон, 6 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю почти через сутки после отстыковки от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

NASA Космический корабль Crew Dragon

На борту корабля были четыре астронавта — американцами Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и представитель Германии Маттиас Маурер.

Crew Dragon вошёл в плотные слои атмосферы в 07:37 мск, после чего были выпущены его основные парашюты. В 07:44 мск корабль приводнился в Атлантическом океане около штата Флорида.

Возвращение корабля завершило полугодовую миссию экипажа Crew-3, которая стартовала в ноябре 2021 года. 28 апреля Crew Dragon доставил на МКС астронавтов Челла Линдгрена, Роберта Хайнса, Джессику Уоткинс и Саманту Кристофоретти.