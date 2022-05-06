Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Представителям властей Украины и Грузии нужно прекратить нападки друг на друга, чтобы вместе противостоять России. Об этом заявила перед журналистами посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

«Я думаю, что это было бы очень полезно сейчас, когда все должны стоять вместе, чтобы все перестали нападать друг на друга. Такое противостояние идет только на руку России», — сказала глава американской дипмиссии.

Члены грузинского правительство неоднократно обвиняли киевский в режим в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией, но Дегнан заявила, что не слышала такого от украинских политиков.

Стоит отметить, что Киев постоянно предъявляет претензии к Тбилиси за отказ объявить санкции против России. В марте украинского посла отозвали из Грузии. Представители грузинских властей постоянно подчеркивают, что отправляют на Украину больше гуманитарной помощи, чем кто-либо, но военного конфликта с Россией они не допустят.

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