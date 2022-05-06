Москва, , 08:20 — REGNUM Создание мини-беспилотников, которые будут умещаться в карман, планирует государственная корпорация «Ростех», используя опыт спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 6 мая сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Ростех ivtorov

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных… Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», — рассказали в Ростехе.

Также в госкорпорации уточнили, что такие беспилотники будут значительным образом повышать эффективность действий боевых подразделений.

«Ростех внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что в Японии задумались о создании группировки из десятков беспилотников, которые будут постоянно находиться в воздухе и оперативно засекать появление гиперзвуковых ракет потенциального противника с целью их последующего перехвата.