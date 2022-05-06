Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Соединённые штаты Америки предоставили Украине информацию, которая позволила нанести удар по крейсеру ВМФ России «Москва». Об этом 6 мая сообщает CNN со ссылкой на источники.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

По информации, оказавшейся в распоряжении СМИ, вооружённые силы Украины получили по запросу от США данные разведки о местонахождении ракетного крейсера «Москва».

Авторы публикации подчёркивают, что не располагают сведениями, знали ли в Вашингтоне о том, что Киев готовится нанести удар по кораблю. При этом источники указывают, что военные США не участвовали в принятии этого решения.

Ранее в СМИ сообщали, что не задолго до удара по «Москве» в Чёрном море был замечен разведывательный самолёт Boeing P-8 Poseidon.