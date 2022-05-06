Новосибирск, 6 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области запускают в работу первую в России сверчковую ферму. Из них будут выпускать спортивное питание и белковые добавки к пище, сообщил директор стартапа Евгений Демидов.

Сверчок

«В животноводстве активно используется и мясокостная мука, и рыбная, и кровяная мука — всё, что содержит белок. То есть всё перерабатывается в добавку и идёт на производство кормов, — приводят «НГС Новости» комментарий Демидова. — Насекомые обладают существенным преимуществом, потому что для выращивания одного килограмма сверчка, то есть биомассы, требуется всего два килограмма корма, даже чуть меньше, и два литра воды. При этом содержание белка у него будет доходить до 75%. Для примера: в говядине всего 25% и для выращивания требуется в двадцать раз больше корма и большое количество воды».

При этом новосибирский учёный отметил, что сверчковая мука — не заменитель мяса и «сверчок на шпажке — другая история, хотя, если хочется, почему и нет».

В то же время он планирует развивать пути сбыта по всем направлениям. Пока же основной покупатель — зоомагазины, которые продают сверчков как корм для домашних питомцев. Но уже есть предложения использовать их для производства кормов для перепелок и спортивного питания.