Москва, 6 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 5 мая завершились небольшим ростом. Баррель нефти Brent подорожал на 1,10%, до $111,19, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Участники рынка сконцентрировались на возможных проблемах с поставками, возникающими в связи с желанием ЕС ввести нефтяное эмбарго против России.

ЕС заявил, что запретит российскую нефть и нефтепродукты в течение следующих шести месяцев. Страны ОПЕК+ намерены увеличить производство нефти в июне 2022 года на 432 тыс. баррелей в сутки.

Генеральный секретарь ОПЕК+ Мухаммед Баркиндо уже предупреждал, что свободных мощностей для замены российской нефти в мире сегодня нет.

Сегодня, 6 мая, баррель Brent стоит $111,77. Техническая картина очень благоприятная для продолжения роста нефтяных котировок.

Ближайшая цель нефти $115. Как только покупатели пройдут указанный уровень, им откроется дорога к уровню $120 за баррель.

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