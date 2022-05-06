Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются мероприятия, посвящённые Дню Победы. Полицейские приняли присягу и заложили «Аллею памяти», сообщается на сайте МВД по Ульяновской области.

Полицейские в Ульяновске заложили «Аллею памяти» https://73.мвд. рф/

Отмечается, что 80 молодых сотрудников полиции приняли присягу, дав клятву служения России и закону, «добросовестно стоять на защите прав и свобод граждан, быть мужественными, честными и бдительными».

Также в память о земляках, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, полицейские приняли участие в открытии «Аллеи памяти», высадив 20 саженцев плодовых деревьев на территории Центра профессиональной подготовки УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в честь Дня Победы стартовали в Ульяновской области 2 мая. 9 мая в регионе состоится несколько массовых мероприятий, из них ключевые — парад и шествие «Бессмертного полка». Завершится праздник салютом.