Москва, 6 мая 2022, 08:15 — REGNUM Пенсии российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — уточнила парламентарий в интервью телеканалу «Москва 24».
Индексация, по ее словам, составит 9%, цифра еще обсуждается в правительстве.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкретные шаги по повышению пенсий, зарплат бюджетников, социальных выплат ожидаются в России в ближайшее время, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
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