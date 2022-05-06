Москва, , 08:15 — REGNUM Пенсии российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — уточнила парламентарий в интервью телеканалу «Москва 24».

Индексация, по ее словам, составит 9%, цифра еще обсуждается в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкретные шаги по повышению пенсий, зарплат бюджетников, социальных выплат ожидаются в России в ближайшее время, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

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