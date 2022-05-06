Москва, 6 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Пенсии российским пенсионерам будут проиндексированы автоматически, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — уточнила парламентарий в интервью телеканалу «Москва 24».

Индексация, по ее словам, составит 9%, цифра еще обсуждается в правительстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкретные шаги по повышению пенсий, зарплат бюджетников, социальных выплат ожидаются в России в ближайшее время, заявил 27 апреля президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.