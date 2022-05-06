Джакарта, 6 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в округе Мамаса на западе индонезийского острова Сулавеси, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Землетрясение произошло 5 мая в 19:26 по восточно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров или в 36 км к северо-западу от Мамасы.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.