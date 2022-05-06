Москва, , 08:12 — REGNUM Специалисты Роскосмоса скорректируют орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в госкорпорации 6 мая.

МКС

Уточняется, что манёвр будет осуществлён в рамках подготовки к прибытию корабля «Прогресс МС-20».

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«Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 14 мая 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-20», — пояснили в госкорпорации.

Включить двигатели корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, планируется 14 мая в 21:20 по московскому времени. После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 1,59 км и составить 418,07 км.

В Роскосмосе напомнили, что за всё время полёта МКС выполнены 318 коррекций высоты её орбиты, в том числе 169 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

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Добавим, что запуск корабля «Прогресс МС-20» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется 3 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, внеплановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели 23 апреля. Это было необходимо для уклонения от космического мусора.

Отмечается, что для данного манёвра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18». В результате высота орбиты станции предварительно увеличилась на 1,8 км после проведения корректирующего манёвра. Все операции прошли в соответствии с расчётами специалистов Центра управления полётами ЦНИИмаш.