Ясиноватая, ДНР, 6 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Киевские боевики четвертый раз утром 6 мая обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением артиллерии. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что очередной обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:07 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины погибли ещё четверо военнослужащих из Омской области — майор запаса Валерий Статилко, сержант Евгений Буторин, а также рядовые Кирилл Бабичев и Иван Берилло.