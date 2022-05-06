Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублю на Мосбирже 5 мая открылись ростом. В начале дневной сессии рубль подорожал к доллару США до 65,31 руб., к евро — до 69,73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По итогам дня торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 1,06%, до 67,00 руб., тогда как пара евро/рубль снизилась на 0,42%, до 70,15 руб., фунт/рубль — на 1,35%, до 84,00 руб.

Рубль ежедневно обновляет максимумы против своих конкурентов на фоне дисбаланса между спросом и предложением. В первой половине мая объемы остаются ниже, чем в конце апреля.

Импортеры не проявляют никакой активности в праздничные дни, делая рынок низколиквидным. Оставшиеся покупатели не в силах проглотить предложение экспортеров, что впоследствии приводит к укреплению рубля.

Крепкий рубль полезен для борьбы с инфляцией. Он помогает сбить рублевые цены на импорт. Но он не собьет цены на товары, которые заканчиваются и в ближайшее время их не завезут в Россию из-за санкций.

Да и ЦБ РФ не торопится отменять ограничительные меры, чтобы дать возможность Минфину подготовиться к новым выплатам по облигациям. На данный момент неясна цель ЦБ РФ с таким укреплением рубля во время опущенного железного занавеса.

По базовому сценарию на ближайшие три года власти заложили в бюджет средний курс доллара 72,10 руб. Средняя цена нефти марки Urals в бюджете заложена $62,20 за баррель. В 2022 году власти ожидают получить прибыль в сумме 1,32 трлн рублей.

Нефть и нефтепродукты является ключевым источником экспортной выручки России. Средняя цена на нефть марки Urals в январе–апреле 2022 года сложилась на уровне $84,68 за баррель, в январе–апреле 2021 года она составляла $60,47. Сейчас баррель Urals стоит $77 против Brent по цене $111.

По предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет за 1 квартал 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 151 млрд рублей. Как видyj, цель по доходу за 2022 год почти достигнута.

При курсе доллара ниже 72 рублей бюджет и экспортеры недополучают доход с энергоресурсов. Экспортеры по требованию ЦБ продают 80% валютной выручки. Так как импортеров нет, то они еще сильнее укрепляют рубль.

Сегодня, 6 мая, рубль в начале сессии может опять укрепиться. Рынок ожидает, что ЦБ смягчит ранее введенные ограничения на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты. Если со стороны ЦБ ничего не изменится, курс доллара двинется к уровню 60 руб.

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