Горно-Алтайск, , 08:10 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+7 носителей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Кош-Агачского, Онгудайского и Чойского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 190.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 76, за весь период – 32 223», — добавили в оперштабе.