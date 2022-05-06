Оттава, , 08:08 — REGNUM Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года, который должен был состояться в России, пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Канады.

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«Мы рады возможности провести молодёжный чемпионат мира 2023 года в Галифаксе и Монктоне», — сказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Турнир пройдёт с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Первоначально он должен был состояться в Новосибирске и Омске, но IIHF отозвала право на его проведение у Федерации хоккея России (ФХР).