Уфа, , 08:11 — REGNUM Движение нескольких пригородных поездов отменили из-за схода восьми порожних вагонов грузового поезда в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Железнодорожные цистерны В.С.Білецький

Сообщается, что днем 5 мая в Башкирии на станции Шингак-Куль участка Шафраново — Чишмы произошел сход восьми порожних вагонов грузового поезда.

К счастью обошлось без пострадавших, угрозы экологии также удалось избежать. Ожидается незначительная задержка пассажирских поездов: № 14 Москва — Челябинск до 20 минут, а также поезда № 373 Тюмень — Махачкала до 30 минут.

«Отменяется движение пригородных поездов №6459 и №6463 на направлении Уфа — Раевка, а также №6460 Раевка — Уфа. Ожидаемая задержка пригородного поезда 6468 Раевка — Уфа до 2 часов и №7147 Уфа — Приютово до 30 минут», — сообщает пресс-служба.

Сотрудники Куйбышевской железной дороги предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.