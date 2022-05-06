Вашингтон, 6 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов завершают подготовку телефонного звонка лидеров стран G7 по ситуации на Украине. Об этом 6 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) U.S. Department of State Джен Псаки

«Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, вероятно, состоится в ближайшие дни», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки в шутку заявила, что после ухода со своего поста выспится, а также будет читать книги и смотреть сериалы.

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