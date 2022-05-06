Петропавловск-Камчатский, , 08:03 — REGNUM На Камчатке 7 мая в преддверии 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны состоится традиционный автопробег «Спасибо деду за Победу!». Он будет проходить уже 11-й раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Тематически оформленные машины возьмут старт от памятника «Здесь начинается Россия» в Елизово. Автомобили проследуют через посёлок Раздольное, село Коряки. В посёлке Сокоч будет финиш и состоится праздничное мероприятие в честь Дня Победы с подведением итогов автопробега.

«Мы стараемся менять форматы проведения, и в этом году пробег проходит впервые не на территории Петропавловска-Камчатского. Мы проедем по посёлкам Елизовского района, в каждом посёлке пройдут импровизированный митинг и возложение цветов. В этом году также впервые будет идти прямая трансляция в телеграмм-канале Молодежного дома культуры «Юность», — рассказала соорганизатор автопробега Людмила Москвичёва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ко Дню Победы волонтёры раздадут более 15 тыс. георгиевских ленточек.