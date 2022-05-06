Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюмени средняя стоимость квадратного метра и в новостройках, и в готовом жилье в апреле 2022 года выросла на 21,7% к прошлогоднему уровню того же месяца. Об этом сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам апреля 2022 года средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в Тюмени достигла 101,9 тысяч рублей, на вторичном — 102,3 тысяч рублей, сообщает заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

«Вторичный рынок сейчас больше подвержен риску стагнации, поскольку изменившиеся условия кредитования готового жилья привели к снижению спроса. Активно продаются объекты, где собственники готовы идти на снижение цены для реальных покупателей, поскольку в нынешних условиях кредитования дисконт от 7% даже при высоких ставках по ипотеке при правильной стратегии её погашения, может сделать покупку выгодной за счёт снижения цены объекта, а следовательно и суммы кредита», — пояснила Татьяна Ахметдинова.

Эксперт также отмечает, что на рынке начинают появляться ипотечные продукты со спецусловиями на покупку вторичного жилья, где ставка опустилась в район 13% годовых. Появляются покупатели, которые сейчас хотят приобрести объекты с максимальным дисконтом с перспективой рефинансирования ипотечного кредита под более низкий процент в будущем. При этом по части объектов вторичного рынка уровень дисконта при срочной продаже доходит до 10-15%.

«Не исключено, что в ближайшее время на рынок может прийти очередная волна инвесторов, которые будут закрывать депозиты в банках и вкладывать свои сбережения в недвижимость», — прогнозирует заместитель директора «Этажей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России почти 66% жителей изучают возможность приобретения новой квартиры, несмотря на трудную экономическую ситуацию.

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