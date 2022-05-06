Екатеринбург, 6 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Свердловской области часть жителей остались из-за непогоды без электричества. Об этом сообщили журналистам в компании «Россети-Урал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Нарушения электроснабжения выявлены в Сысертском, Алапаевском, Белоярском, Режевском, Нкевьянском и Горноуральском, городских округах, в Богдановиче и в Екатеринбурге. Специалисты ведут восстановительные работы.

На объектах работает 57 аварийно-восстановительных бригад, в которые входят 63 единицы техники и 190 человек.

Отметим, ранее в регионе отмечались сильный ветер и гроза. Также выпал снег.