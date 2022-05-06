Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американская авиастроительная корпорация Boeing собирается перенести свою штаб-квартиру, которая находится в городе Чикаго (штат Иллинойс), в округ Арлингтон (штат Вирджиния), расположенный рядом со столицей США. Об этом 5 мая сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Логотип Boeing Global Panorama

По информации газеты, концерн может официально объявить о своем решении уже на следующей неделе. Такой шаг позволяет руководству Boeing территориально приблизиться к административным органам Соединенных Штатов, которые базируются в Вашингтоне.

Журналисты также сообщили, что переговоры о переносе ведутся с губернатором Вирджинии Гленном Янгкином. При этом детали договоренностей пока не утверждены. Они должны включать несколько положений, касающихся создания новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Boeing приостановила техподдержку и обслуживание российских авиакомпаний на фоне введений Западом санкций против России.

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