6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Очередной скандал в Италии из-за использования буквы Z. В СМИ назвали этот символ пророссийским, тогда как пользователи соцсетей считают происходящее сумасшествием

Владимир Бадмаев, , 08:44 — REGNUM В Италии разгорелся очередной скандал из-за латинской буквы Z. Настоящую бурю нечаянно вызвали члены Коммунистической партии Италии (КПИ), анонсировав на 8 мая празднование Победы Советского Союза над фашизмом в городке Дзагароло под Римом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знак Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В приглашении на мероприятие они констатировали, что в современном мире происходит реабилитация фашизма, а страны НАТО и ЕС вооружают неонацистов и бандеровцев. Представители КПИ выступили против происходящего, осудив также любые попытки уравнивания коммунизма и фашизма.

«Мы, коммунисты, за Европу народов от Лиссабона до Урала, за нейтральную и антифашистскую Украину, выступающую в качестве моста между Азией и Европой, за сотрудничество с Россией, за мир и процветание на европейском континенте, за освобождение от Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении.

Однако внимание СМИ страны привлекли не эти тезисы, а плакат, на котором заглавная буква Z в названии городка была стилизована под георгиевскую ленточку. Страницы крупнейших печатных изданий буквально «взорвались» заголовками: «Шокирующие плакаты с символом резни на Украине», «Коммунисты празднуют вторжение России», «Праздник с пророссийской буквой Z» и так далее.

Известный журналист Энрико Ментана, ранее «прославившийся» заявлением, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не неонацисты, а просто часть вооружённых сил Украины, написал на своей странице в соцсети «Позор!»

Боевики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Впрочем, далеко не все простые итальянцы оказались столь категоричны.

«Ну… как бы вам объяснить, что Дзагароло пишется с большой буквы Z. Неважно, как вы в редакции это интерпретируете», — пояснил Анджело Л.

«О чём вы говорите? С этой буквы начинается название Дзагароло. Лучше подумайте об экономическом кризисе, который уже начался в Италии», — добавил Камилло Б.

«Предлагаю прямо сейчас, с этого же момента отменить букву Z во всех словах, которые с неё начинаются. Итак, город будет переименован в Агароло», — издевается Джо Дж.

«Z — это часть алфавита, определять его как путинский — это торжество идиотизма!» — считает Джузеппе С.

«То есть теперь запрещено писать названия городов, народов, людей, если они начинаются на букву Zeta?!» — недоумевает Массимо Ди А.

«У моего мужа, детей и внуков фамилия начинается на Z (Zeta, как у многих в Венето), и что нам делать? Просим поменять на материнскую фамилию на Г? Что если завтра G тоже станет запретным? Не знаю, как вам, а мне это кажется глупостью!» — Даниела Г.

«Ментана, где вы увидели позор? Если бы это было сделано год назад, вы бы ничего не сказали, поскольку правда в том, что в Берлин вошли русские танки, а не английские», — напомнил Валентино К.

«Теперь вы даже не можете написать стилизованную букву Z, поскольку будете обвинены в пропутинских настроениях, какая жалость! Позор, господин Ментана, вы должны сказать себе», — поддержал Клаудио С

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Я не коммунистка, но тут вы до безумия дошли, везде видите пропутинских. Ментана, успокойся», — заключила Аннамария К.

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