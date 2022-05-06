Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Подготовку телефонного звонка лидеров стран «Большой семёрки» (G7), темой которого будет ситуация на Украине, завершают Соединённые Штаты. Об этом 5 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы работаем над тем, чтобы окончательно договориться о звонке G7, который, возможно, состоится в ближайшие дни. Наши усилия и внимание направлены на то, чтобы продолжать подчеркивать единство, а также усилить это единство в условиях столкновения с российской агрессией», — заявила Псаки.

Журналисты попросили пояснить, о чём конкретно пресс-секретарь Белого дома хотела сказать, когда сообщила о планах США поддержать Украину и Европу накануне 9 мая и не подразумеваются ли некие совместные мероприятия с украинскими и европейскими союзниками в этот день.

Псаки ответила, что ей нечего сообщить на данный момент и все дополнительные детали будут раскрыты ближе к указанной дате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме не исключили возможность введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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