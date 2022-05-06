Нижний Новгород, , 08:44 — REGNUM В условиях жесточайших антироссийских санкций нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает регионам решать вопросы импортозамещения. Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области поделился информацией о том, как региону удается решить вопросы обеспечения бизнеса комплектующими, сырьём, переориентировать каналы и источники поступления необходимой продукции.

Нижегородский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

В перечне необходимой продукции обозначены уже около 4500 позиций, при этом более чем на 1700 позиций поступили предложения об импортозамещении. К настоящему моменту в санкционных списках фигурируют два нижегородских предприятия — судостроительный завод «Красное Сормово» и авиазавод «Сокол», и, тем не менее, ни один из них не намерен останавливать производство. К примеру, «Красное Сормово» совместно с Государственной транспортной лизинговой компанией реализуют масштабный проект: строящаяся серия сухогрузов — одна из самых крупных в гражданском судостроении России за последние годы.

Развиваются также кооперационные связи нижегородских компаний внутри области и с другими регионами. Сообщить о необходимости и возможности поставок востребованной продукции можно через сервис сбора информации на сайте регионального минпрома. Правительство Нижегородской области уже опубликовало реестр недоступного из-за санкций программного обеспечения, содержащий более сотни наименований. Список составлен Центром искусственного интеллекта «Горький» и Центром импорта и импортозамещения на основе опроса глав нижегородских компаний.

Таким образом, были определены потребности в ПО региональных организаций реального сектора, социальной сферы и госуправления. Реестр, по сути, должен стать связующим звеном между заказчиками и разработчиками отечественного ПО, обеспечить нижегородские IT-компании загрузкой, а бизнес — качественным российским софтом.

«На странице списка можно сообщить о необходимости поиска альтернатив ПО, высказать свои предложения по замене, а разработчики смогут найти поддержку для создания импортозамещающих программ, сообщить о текущей работе над продуктом или о желании поучаствовать в его разработке», — рассказал директор Центра искусственного интеллекта «Горький» Евгений Федосеев.

Примеры взаимодействия подобного рода в Нижегородской области уже имеются. IT — компании региона уже могут предоставить импортозамещающее ПО. Их разработки соответствуют 3 из 17 классов востребованных продуктов и услуг приоритетных направлений, список которых составило федеральное Минцифры.

«Цель нашего Центра — не просто заменить недостающую продукцию, а создать точку роста для отечественного производства. Есть такая восточная пословица: «Когда караван разворачивается, последний верблюд становится первым». Мы всегда готовы к развороту событий и сейчас стараемся развернуть на полном ходу санкционную машину, чтобы заставить ее работать на себя»,— отметил руководитель центра импорта и импортозамещения Алексей Курбанаев.

Многие нижегородские предприятия уже поняли, что ситуацию можно обернуть в свою пользу. Так, фабрика «Лоймина» в Сокольском районе, которая с выпускает обои и лакокрасочную продукцию, сейчас планирует расширить производство и увеличить выпуск продукции примерно в 1,5−2 раза.

Уходом с рынка иностранных компаний активно пользуется богородская мебельная фабрика «Сильва», продукция которой известна не только в России, но и по всему миру. Сегодня здесь производится около 200 видов продукции, и количество заказов на растёт. Нижегородский производитель средств гигиены — компания «Хайджин текнолоджиз» — за месяц в три раза увеличил объём выпуска и реализации продукции. К импортозамещению готов и модный дом Parle — один из 20 местных брендов одежды. Нижегородские дизайнеры уверены, что смогут заменить ушедшие с российского рынка лейблы.

«В Новгородской области к реализации вопросов импортозамещения подходят комплексно, а задачу эту помогает решать эффективная совместная работа всех членов делового сообщества», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM председатель Новгородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев. По его словам, опыт такого сотрудничества накоплен в регионе благодаря грамотной политике взаимодействия, практикуемой экономическим блоком регионального правительства и бизнес-объединениями.

«Фактически, когда санкции ужесточились, мы уже были готовы к этому. Даже структурная схема регионального центра импортозамещения уже существовала и была готова к реализации. С первого дня работы новый институт поддержки бизнеса начал действовать и довольно успешно.

Так в кратчайшие сроки был профилактирован дефицит офисной бумаги, местная фабрика смогла получить оборудование и технологию её производства. Пока только кремового оттенка, но сейчас через центр импортозамещения прорабатываются поставки из других регионов отбеливающего реагента. На этом важном примере можно проследить принцип работы центра: точечная реакция на возникающие угрозы и реализация принципа системы одного окна для предприятий, нуждающихся в замещении поставок комплектующих, сырья или технологий.

Новые логистические схемы и перераспределение поставок на экспорт ищутся также, по запросу. Это уже работа регионального центра поддержки экспорта, который, кроме прочего, и осуществляет и поддержку экспортных поставок в новых направлениях.

Особенно актуальна такая мера поддержки для малых и средних предприятий — крупные производители располагают как правило собственной дистрибьютерской сетью, как производители удобрений, или просто менее зависимы от конкретных направлений, как наши машиностроители», — отметил Юрий Весельев.

Напомним, для достижения национальных целей развития России в правительстве подготовили 42 стратегические инициативы по шести направлениям: социальная сфера, технологический рывок, стройка, экология, цифровая трансформация, государство для граждан. Импортозамещение и создание собственных инновационных продуктов, которые можно использовать в различных отраслях промышленности, — важный этап совершенствования экономики. Об этом — инициатива «Развитие производства новых материалов».