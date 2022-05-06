Кемерово, , 07:53 — REGNUM В Кемеровской области в апреле 2022 года разыскивались 536 без вести пропавших граждан. Из них живыми найдены 443 человека, восемь — погибшими. Поиски 85 человек продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Поиск пропавшего человека Служба ГО и ЧС РФ

С начала года в розыске на территории Кузбасса находились 1555 человек. 1436 найдены живыми, 28 — погибшими, поиски 91 человека продолжаются.

В полиции подчеркнули, что многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтёров и общественных организаций.