Кемерово, 6 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области в апреле 2022 года разыскивались 536 без вести пропавших граждан. Из них живыми найдены 443 человека, восемь — погибшими. Поиски 85 человек продолжаются. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Служба ГО и ЧС РФ Поиск пропавшего человека

С начала года в розыске на территории Кузбасса находились 1555 человек. 1436 найдены живыми, 28 — погибшими, поиски 91 человека продолжаются.

В полиции подчеркнули, что многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтёров и общественных организаций.