Вашингтон, 6 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В работе музыкального интернет-сервиса Spotify на территории США, Канады, Великобритании и ряда других стран произошёл сбой. Об этом 6 мая сообщается на сайте сервиса Downdetector, который специализируется на мониторинге популярных интернет-ресурсов.

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

Пик проблем пришёлся на 07:02 мск, когда сервисом был зафиксирован максимум обращений пользователей из США — 2685.

Наиболее частыми были жалобы на проблемы при использовании приложения, с ними обратились 66% пользователей. Ещё 19% зафиксировали проблемы при просмотре сайта и 15% — при передаче потокового аудио.

Напомним, с 11 апреля Spotify объявил о полной приостановке своей деятельности в России.

Как сообщало ИА REGNUM, российские судебные приставы завели дело о принудительном взыскании с американской компании Google оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещённый в РФ контент.

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