Бугуруслан, Оренбургская область, , 07:52 — REGNUM В Оренбургской области проводится проверка по факту несчастного случая с четырёхлетней девочкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Собака Dineshraj Goomany

По предварительным данным полиции, в городе Бугуруслане на ребёнка напала собака. Девочка во дворе подошла к животному во время кормления. Собака проявила агрессию и покусала дошкольницу.

С травмой лица ребёнка госпитализировали. Девочке оказали медпомощь. Сейчас пострадавшая находится дома.