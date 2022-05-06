Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение произошло в точке с координатами 52,738° северной широты, 160,401° восточной долготы», — уточнили спасатели.

Эпицентр землетрясения располагался в 126 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 51 километр. По предварительным данным, жители полуострова подземных толчков не ощутили. Обращений в экстренные службы Камчатского края из-за землетрясения также не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Пакистане. Его очаг находился в 49 километрах от города Далбандин на глубине десяти километров. Пострадавших не было.