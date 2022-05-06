Куала-Лумпур, , 07:49 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 1278 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 1275 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию королевства из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 4 454 113. Также за минувшие сутки в стране скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на малайзийской территории от осложнений COVID-19 умерли 35 569 человек.

В настоящее время в королевстве числится 27 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 66 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К 6 мая в Малайзии около 49,1% жителей прошли курс ревакцинации против COVID-19.