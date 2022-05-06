Чебоксары, 6 мая, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Министру природных ресурсов и экологии Чувашии назначен штраф за нарушение условий предоставления трансфертов. Речь идёт о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Главу минприроды Чувашии привлекли к административной ответственности по требованию природоохранного прокурора за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов при реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

В надзорном ведомстве установили, что в 2021 году министерством не исполнены условия предоставления бюджету Чувашии федеральной субсидии на мероприятия по запуску очистных сооружений в селе Порецкое и центральной части в Чебоксарах.

Глава минприроды Чувашии привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов»). Ему назначен штраф, размер которого не сообщается.

Отмечается, что данное решение принято управлением Федерального казначейства по Чувашии по постановлению межрайпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии под угрозой срыва оказались работы по рекультивации свалки в Канаше. Расходы составили почти 82,2 млн рублей, из них свыше 58 млн рублей выделено из федерального бюджета. Подрядчика сменили, сроки проведения работ были продлены.

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